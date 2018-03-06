"Витязь" останется в КХЛ в следующем сезоне

Президент "Витязя" Михаил Головков сообщил, что клуб останется в КХЛ в следующем сезоне. Он также добавил, что бюджет увеличен не будет.

– "Витязь" на 100 процентов останется в КХЛ. Не думаю, что бюджет клуба будет увеличен, он вполне нормальный, – приводит ТАСС слова Головкова. - Мы сделаем выводы, у нас был шаг назад по сравнению с предыдущим сезоном. Но я уверен, что сделаем два шага вперед.

Возможные переходы и изменения в составе? Вы все узнаете. Сейчас бессмысленно говорить о каких-то трансферах до конца апреля.

"Витязь" в текущем сезоне занял 11-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не вышел в плей-офф.