Виталий Вишневский: "Зарипов сможет вернуться, если будет тренироваться и следить за собой"

Защитник "Северстали" Виталий Вишневский в интервью "СЭ" отметил, что у Даниса Зарипова будет возможность вернуться на лед после двухлетней дисквалификации. Сам Вишневский, отыгравший восемь сезонов за океаном, рассказал, как во время вынужденного простоя держал себя в форме.

– Если Зарипов никуда не уедет и отбудет свою дисквалификацию, которую не факт, что сократят – сможет вернуться?

– А почему нет? Если будет тренироваться, следить за собой. Я занимался в эти два года пять раз в неделю. В основном это были спаренные тренировки – зал-лед. Мне проще было – у меня в Калифорнии дом остался, а живу я возле дворца. Часто бывало, что утром у меня своя тренировка была, а вечером я с ребенком катался. Летом энхаэловские ребята с разных клубов присоединялись – они и отдыхали на побережье, и тренировались. Ну, и парни из "Анахайма", конечно, были – Гетцлаф, Перри. (Игорь ЕРОНКО)

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