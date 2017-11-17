Виталий Меньшиков: "С удовольствием подерусь, если ситуация этого требует"

Защитник "Авангарда" Виталий Меньшиков, который стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" (1:0), подчеркнул, что команда была готова к этой игре. Он не сомневался, что встреча завершится с минимальным счетом.

– "Сибирь" играет в плотный хоккей, в основном от обороны, на ошибках соперника, – начал Меньшиков. – Мы были готовы к этому.

– На что тренеры обращали особое внимание?

– Использовать свои моменты, поднимать в зоне атаки наверх, чтобы защитники бросали. Они плотно играют в средней зоне и на пятаке. И в первом периоде они возили и по углам, и за воротами. В принципе и не давали особо вылезать на пятак.

– Всего одна заброшенная шайба – это оттуда же?

– Я сам два с половиной года играл в "Сибири" и знаком с такими счетами. Такого итога – перевеса в одну шайбу – я и ожидал.

– Как удалось забить?

– Там был какой-то рикошет, возможно. Я накатил, здорово Кирилл Семенов сыграл. Целил верхом в девятку и залетела шайба.

– Последние минут восемь "Сибирь" прижимала "Авангард".

– Это классика, они весь сезон так играют. На последних минутах забивают, выигрывали матчи. Мы ожидали этого.

– Березин провел хороший бой. А у вас не было желания поучаствовать?

– Конечно. Если ситуация этого требует, то я всегда с удовольствием. (Анна ЛЕВЧЕНКО)