Виталий Меньшиков: "С удовольствием подерусь, если ситуация этого требует"

Защитник "Авангарда" Виталий Меньшиков, который стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" (1:0), подчеркнул, что команда была готова к этой игре. Он не сомневался, что встреча завершится с минимальным счетом.
– "Сибирь" играет в плотный хоккей, в основном от обороны, на ошибках соперника, – начал Меньшиков. – Мы были готовы к этому.
– На что тренеры обращали особое внимание?
– Использовать свои моменты, поднимать в зоне атаки наверх, чтобы защитники бросали. Они плотно играют в средней зоне и на пятаке. И в первом периоде они возили и по углам, и за воротами. В принципе и не давали особо вылезать на пятак.
– Всего одна заброшенная шайба – это оттуда же?
– Я сам два с половиной года играл в "Сибири" и знаком с такими счетами. Такого итога – перевеса в одну шайбу – я и ожидал.
– Как удалось забить?
– Там был какой-то рикошет, возможно. Я накатил, здорово Кирилл Семенов сыграл. Целил верхом в девятку и залетела шайба.
– Последние минут восемь "Сибирь" прижимала "Авангард".
– Это классика, они весь сезон так играют. На последних минутах забивают, выигрывали матчи. Мы ожидали этого.
– Березин провел хороший бой. А у вас не было желания поучаствовать?
– Конечно. Если ситуация этого требует, то я всегда с удовольствием. (Анна ЛЕВЧЕНКО)
Серьезное #СибирскоеДерби.#АВГСИБ pic.twitter.com/CDJWuek3oA– КХЛ (@khl) 17 ноября 2017 г.