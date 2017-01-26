Виталий Меньшиков: "Авангард" не будет в плей-офф ни под кого подстраиваться"

Защитник "Авангарда" Виталий Меньшиков высказал мнение о том, что омская команда не будет подстраиваться под определенного соперника в плей-офф. По его словам, в преддверии матчей на вылет омичам предстоит наладить игру в обороне.

– Влияет ли на настрой то, что со второго места в регулярке "Авангард" уже никуда не денется? Ни одного разговора не слышал в раздевалке насчет этого, – приводит пресс-служба "Авангарда" слова Меньшикова. – Каждый матч выходим играть с настроем на победу. Наоборот, у нас разговоры были только о том, чтобы достать первое место. Мы не планируем подстраиваться под какую-то команду в плей-офф, хотим только побеждать в каждом матче. Потому что сейчас дело близится к играм на вылет, и надо налаживать строгую игру в обороне. Уже идет репетиция плей-офф.