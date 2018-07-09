Виталий Кравцов: "Сезон в "Тракторе" поможет вырасти в профессиональном плане"

Нападающий "Трактора" Виталий Кравцов после подписания нового однолетнего контракта с клубом сказал, что постарается чаще радовать болельщиков. На драфте НХЛ-2018 18-летний форвард был выбран "Рейнджерс" в первом раунде под общим 9 номером.

– Я остаюсь в России, я остаюсь в "Тракторе", – цитирует официальный сайт "Трактора" Кравцова. – Этот сезон в родной команде поможет мне вырасти в профессиональном плане. В свою очередь, постараюсь сделать для "Трактора" много полезного и чаще радовать болельщиков.

В прошедшем сезоне Кравцов принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 7 (4+3) очков. В плей-офф на его счету 11 (6+5) баллов за результативность в 16 играх.