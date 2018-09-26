Виктор Тихонов дал флеш-интервью в перерыве матча своей жене

Нападающий СКА Виктор Тихонов в перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ дал флеш-интервью своей жене Евгении. Пара поженилась в 2012 году, воспитывает двоих детей: Льва (2012 г.р.) и Софию-Викторию (2016 г.р.).

Традиционные вопросы были заменены бытовыми. В частности, супруга Тихонова сообщила, что завтра он везет их сына на тренировку, а также посоветовала купить букет белых роз, если форвард (названный женой "защитником") не забросит шайбу.

После двух периодов армейцы ведут - 2:0, Тихонову набрать очков за результативность не удалось.