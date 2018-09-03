Вернутся ли Овечкин и Знарок в "Динамо"? Рассказывает Валерий Шанцев

Генеральный директор московского "Динамо" Валерий Шанцев рассказал о взаимоотношениях клуба с нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным.

– Правда, что фигурировала кандидатура Олега Знарка – было общение с ним до окончательного утверждения Воробьева?

– У нас не было. Знарок и его люди на нас не выходили.

– Значит, слухи?

– Наверное. Мы встречались с болельщиками и слышали от них разговоры о возвращении Знарка, но к практике это отношение не имеет. В любом случае, решение принимать самому Знарку.

– Известно, что он хочет вернуться в КХЛ, чтобы доказать СКА, что его там не оценили.

– К нам он не обращался.

– Допустим, Александр Овечкин возвращается в Россию – из-за локаута или после окончания контракта. Он будет играть за "Динамо"?

– Он в этом году приезжал к нам с кубком Стэнли, был у нас в школе. У нас хорошие отношения и с Александром, и с его семьей, мы принимали участие в его становлении как хоккеиста. Мы обсуждали этот вопрос, и Овечкин сказал, что после окончания карьеры в "Вашингтоне" или во время локаута "Динамо" у него будет на первом месте. Единственным препятствием могут стать условия контракта, но то, что в первую очередь он обратится к нам, – я не сомневаюсь.

– Правда, что фигурировала кандидатура Олега Знарка – было общение с ним до окончательного утверждения Воробьева?

– У нас не было. Знарок и его люди на нас не выходили.

– Значит, слухи?

– Наверное. Мы встречались с болельщиками и слышали от них разговоры о возвращении Знарка, но к практике это отношение не имеет. В любом случае, решение принимать самому Знарку.

– Известно, что он хочет вернуться в КХЛ, чтобы доказать СКА, что его там не оценили.

– К нам он не обращался.

Полностью интервью Шанцева - в ближайшее время в "СЭ"