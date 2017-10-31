Валерий Зелепукин: "Готовы взять Шипачева в "Северсталь"

Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин заявил "СЭ", что череповецкий клуб готов предложить контракт нападающему "Вегаса" Вадиму Шипачеву. Ранее сообщалось, что форвард близок к расторжению контракта с "Голден Найтс". Предполагалось, что 30-летний россиянин вернется в КХЛ.

– Конечно, мы заинтересованы в Шипачеве, – отметил Зелепукин. – Как только будет принято решение, мы готовы обсудить контракт и взять его в клуб. Тренерский штаб – за, поэтому такое намерение у нас есть. Мы с удовольствием договоримся с Вадимом.

– Рассчитываете, что ваш воспитанник умерит аппетиты по зарплате?

– На такое мы не рассчитываем. Главное – желание со стороны игрока, и, думаю, мы договоримся. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что 30-летний нападающий, выступавший за "Северсталь" восемь сезонов, минувшим летом подписал контракт с "Голден Найтс" на два года и 9 миллионов долларов. За клуб из НХЛ он провел всего три матча, в которых забил один гол.

Дважды Шипачев отправлялся в АХЛ, однако после последней ссылки в фарм-клуб россиянин покинул расположение команды. "Вегас" дисквалифицировал форварда за пропуск игры "Чикаго Вулвз".

Ждут ли Шипачева в КХЛ?//

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