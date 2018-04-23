Валерий Шанцев: "Комаров не сообщал, что хочет играть в КХЛ"

Генеральный директор московского "Динамо" Валерий Шанцев сказал, что контракт с защитником Андреем Мироновым, который прошлый сезон провел в НХЛ, выступая за "Колорадо", еще не подписан. Также он прокомментировал возможность возвращения в команду форварда "Торонто" Лео Комарова.

- Терещенко - известный игрок "Динамо", но нужны и важны результаты, - цитирует ТАСС Шанцева. - В этом сезоне он результат показал очень слабый. От Алексея все ждали хорошей игры, он высококвалифицированный хоккеист, но такой игры не показал. Тренеры сейчас рассматривают его кандидатуру, и если они скажут, что верят в него, – это одно. Если не скажут – это другое.

- Андрей Миронов, который возвращается из НХЛ, может ли стать человеком, вокруг которого будет формироваться новая команда?

- У нас есть защитник и капитан Илья Никулин, команда формируется вокруг него. Он лучший бомбардир, работает высококлассно. Миронову, если он придет к нам, еще надо влиться в команду, показать себя, если он рассчитывает на роль лидера.

- Контракт с Мироновым еще не подписан?

- Идет работа. Как вы знаете, до 30 апреля об этом говорить преждевременно.

- Про Клима Костина, имеющего с прошлого лета контракт с "Сент-Луисом" еще на два года, вспоминали?

- Вспоминали. И он знает, что мы о нем вспоминали. Но у него контракт с "Сент-Луисом".

- Информации по бывшему динамовцу Лео Комарову, у которого истекает контракт с "Торонто", пока тоже нет?

- Пока ни от Лео, ни от его агентов сообщений о том, что он хочет играть в КХЛ, не поступало.