Валерий Шанцев: "Динамо" и хоккей – моя жизнь"

Гендиректор московского "Динамо", экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в интервью "СЭ" заявил, что клуб и хоккей являются главными в его жизни.

– Вы говорили, что до возвращения в "Динамо" у вас были другие предложения по работе. Какие?

– В основном хозяйственные, потому что политическую деятельность продолжать уже было бы неправильно – возраст человека все-таки определяет его карьеру. Мне хотелось по возвращении в Москву выбрать работу по душе. Когда поступило предложение по "Динамо", и подчеркну, что оно пришло неожиданно, я уже работал и был одним из руководителей крупного концерна, членом совета директоров "Транснефти". Но "Динамо" и хоккей – это моя жизнь. Если мы выиграли у ЦСКА, у меня такое хорошее настроение, готов горы свернуть. Эмоциональная нагрузка очень важна для человека. Она позволяет ему быть молодым, стремительным, решать многие вопросы. (Михаил ЗИСЛИС, Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Полностью интервью Шанцева