Валерий Брагин: "Перспективы Капризова туманны"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отметил, что будущее нападающего Кирилла Капризова в ЦСКА прогнозировать очень сложно. По словам наставника, оно будет зависеть от нового главного тренера армейцев.

Сегодня стало известно о переходе 20-летнего Капризова из "Салавата Юлаева". На данный момент у армейцев нет главного тренера.

– Сложно оценивать данный переход, – цитирует ТАСС Брагина. – Мы не знаем, кто будет главным тренером. Перспективы Кирилла туманны, потому что многое будет зависеть от тренера, сколько игрового времени он будет предоставлять нападающему и какая роль у него будет, поэтому сейчас бесполезно комментировать. Слухи шли давно, это свершилось.