Валерий Белов: "Моей заслуги в хорошей игре тройки Аалтонена нет"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов отметил, что его заслуги в результативной игре тройки Копейкин – Аалтонен – Кемпе нет. В нынешнем сезоне это трио набрало 60 (27+33) очков в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

- Мы сразу держали в голове такое сочетание, хотели его попробовать, но Аалтонен сначала был травмирован, и в таком виде тройка впервые появилась на Кубке мэра в игре со "Спартаком", - приводит "Р-Спорт" слова Белова. - Моей большой заслуги здесь нет, ее не нужно искать, просто ребята сразу же хорошо сыграли, сразу забили, и дальше у них пошла игра. Надеюсь, они весь сезон будут столь же эффективны.

Говорить, что Копейкин превзошел наши ожидания, я бы не стал. Мы не сомневались, что он поможет нам, усилит команду. Просто ему, видимо, была нужна смена обстановки, так часто бывает. Вообще же это мастеровитый и забивной парень, и они отлично подошли друг другу с Кемпе и Аалтоненом. В другом сочетании, может быть, столько бы он и не забивал.