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Валерий Белов: "Афиногенов не устал от хоккея. Думаю, он еще будет играть"


Главный тренер "Витязя" Валерий Белов заявил, что доволен игрой Максима Афиногенова в текущем сезоне КХЛ. По мнению наставника, 38-летний форвард может провести в команде и следующий сезон. В сезоне-2016/17 он набрал 47 (20+27) очков. 

– В первую очередь хотел бы отметить Макса Афиногенова. 39-й год, в отличной форме находится. Ещё Лёша Макеев…, – цитирует официальный сайт КХЛ тренера. – Вообще всё их звено отмечу. Несмотря на все наши проблемы, они на провели сезон на высоком уровне. Мозик по итогам сезона вошёл в ТОП-10 защитников-бомбардиров всей Лиги. Выделю нашего воспитанника Артёма Швец-Рогового. Игрового времени он стал получать больше, повысилась результативность. Егор Воронков прибавил…

- Афиногенов готов провести ещё один сезон?

- Несомненно. Если, конечно, он сам решит, что устал головой – другое дело. Тело у него готово. Но вообще – я не вижу, что Макс устал от хоккея. Уверен, что он ещё сыграет.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/03/19/384023.html

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