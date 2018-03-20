Валерий Белов: "Афиногенов не устал от хоккея. Думаю, он еще будет играть"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов заявил, что доволен игрой Максима Афиногенова в текущем сезоне КХЛ. По мнению наставника, 38-летний форвард может провести в команде и следующий сезон. В сезоне-2016/17 он набрал 47 (20+27) очков.

– В первую очередь хотел бы отметить Макса Афиногенова. 39-й год, в отличной форме находится. Ещё Лёша Макеев…, – цитирует официальный сайт КХЛ тренера. – Вообще всё их звено отмечу. Несмотря на все наши проблемы, они на провели сезон на высоком уровне. Мозик по итогам сезона вошёл в ТОП-10 защитников-бомбардиров всей Лиги. Выделю нашего воспитанника Артёма Швец-Рогового. Игрового времени он стал получать больше, повысилась результативность. Егор Воронков прибавил…

- Афиногенов готов провести ещё один сезон?

- Несомненно. Если, конечно, он сам решит, что устал головой – другое дело. Тело у него готово. Но вообще – я не вижу, что Макс устал от хоккея. Уверен, что он ещё сыграет.