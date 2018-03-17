Вадим Шипачев: "Тяжело побеждать, когда не реализуешь большинство"

Нападающий СКА Вадим Шипачев подвел итоги второго матча серии с "Локомотивом", в котором армейцы уступили со счетом 1:2. Счет в серии стал 1-1.

– Не реализовали моменты, провалились в обороне, - сказал Шипачев. - Тяжело побеждать, когда не реализуешь большинство.

– Можно сказать, что СКА чересчур много удалялся?

– Но и "Локомотив" часто удалялся, они забили в большинстве, вот и выиграли.

– Это поражение может пойти на пользу?

– Будем разбираться.

– Ваши одноклубники вчера сказали, что "Локо" ничем не удивил. А сегодня?

– Спросите у них.

– А вас удивил?

– Я такого не говорил.

– В третьем периоде почти не было удалений. Почему, на ваш взгляд?

– Судьи так судили. (Игорь НОВИКОВ)