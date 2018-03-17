Вадим Шипачев: "Тяжело побеждать, когда не реализуешь большинство"

Нападающий СКА Вадим Шипачев подвел итоги второго матча серии с "Локомотивом", в котором армейцы уступили со счетом 1:2. Счет в серии стал 1-1.
– Не реализовали моменты, провалились в обороне, - сказал Шипачев. - Тяжело побеждать, когда не реализуешь большинство.
– Можно сказать, что СКА чересчур много удалялся?
– Но и "Локомотив" часто удалялся, они забили в большинстве, вот и выиграли.
– Это поражение может пойти на пользу?
– Будем разбираться.
– Ваши одноклубники вчера сказали, что "Локо" ничем не удивил. А сегодня?
– Спросите у них.
– А вас удивил?
– Я такого не говорил.
– В третьем периоде почти не было удалений. Почему, на ваш взгляд?
– Судьи так судили. (Игорь НОВИКОВ)
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