Вадим Шипачев: "Прохоркина с дублем не поздравляли, настроения нет"

Нападающий СКА Вадим Шипачев в интервью официальному сайту клуба отметил, что команда провалила концовку матча регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (5:3). Армейцы к 42-й минуте вели со счетом 5:0, но затем пропустили трижды.

- Как себя чувствуете?

- Нормально. Нога немного болит. Дальше все лучше будет.

- Что произошло с командой в концовке?

- Недоработали. Сейчас, думаю, будем разбираться, в чем проблема. Так нельзя играть, в третьем периоде сыграли очень плохо.

- Поздравили Николая Прохоркина с первым дублем в составе СКА?

- Пока нет. Проиграли период, особого настроения у команды нет, так что не до дублей нам.

- Ближайшие матчи будут по уровню как в плей-офф?

- У нас сейчас уже в поездке были игры уровня плей-офф, и мы с ними тоже не очень хорошо справились.