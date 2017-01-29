Вадим Шипачев: "Прохоркина с дублем не поздравляли, настроения нет"

Нападающий СКА Вадим Шипачев в интервью официальному сайту клуба отметил, что команда провалила концовку матча регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (5:3). Армейцы к 42-й минуте вели со счетом 5:0, но затем пропустили трижды.
- Как себя чувствуете?
- Нормально. Нога немного болит. Дальше все лучше будет.
- Что произошло с командой в концовке?
- Недоработали. Сейчас, думаю, будем разбираться, в чем проблема. Так нельзя играть, в третьем периоде сыграли очень плохо.
- Поздравили Николая Прохоркина с первым дублем в составе СКА?
- Пока нет. Проиграли период, особого настроения у команды нет, так что не до дублей нам.
- Ближайшие матчи будут по уровню как в плей-офф?
- У нас сейчас уже в поездке были игры уровня плей-офф, и мы с ними тоже не очень хорошо справились.
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http://www.ska.ru/news/view/vadim-shipachiev-o-matchie-s-traktorom/