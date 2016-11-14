Вадим Шипачев: "Локомотив" играл быстро, но мы превзошли соперника в реализации"

Нападающий СКА Вадим Шипачев после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Локомотивом" (7:1) отметил, что команда здорово сумела реализовать свои моменты. По словам форварда, на последнем рубеже СКА от неминуемого гола несколько раз спас Игорь Шестеркин.

– Хорошая игра получилась, мы просто хорошо реализовали свои моменты, – приводит пресс-служба СКА слова Шипачева. – А так "Локомотив" быстро играл, у него были моменты, Игорь Шестеркин хорошо действовал. Конечно, мы не помогли ему в концовке, пропустили гол – это немного обидно.

– После матча с "Витязем" многим дали отдохнуть. Это пошло на пользу?

– Хорошо, когда мы тренируемся по желанию, потому что нагрузки были серьезные. Важно, что дают немного отдохнуть. Думаю, можно передать Олегу Валерьевичу (Знарку. - Прим. "СЭ"), что за этот факт можно зацепиться. Но у нас же не выходной был – тренировались в зале с тренером, работали над физподготовкой.

– Ваше звено здорово себя проявило.

– Хорошо, что сегодня забили, а то иногда создаем моменты и не можем их реализовать.

– Как оцените выездную серию?

– Честно говоря, хотелось бы получше выглядеть, все равно еще тяжеловато. Надеемся, что нас должно уже, наконец, отпустить от этих нагрузок. Тогда будем лучше двигаться.