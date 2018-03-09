Вадим Епанчинцев: "Я не Сумманен, голым установки давать не буду"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев в интервью пресс-службе лиги отметил, что серия первого раунда плей-офф против ЦСКА (0-4) стала хорошим уроком для молодых игроков красно-белых. Также специалист не считает армейцев непобедимой командой.

– Можно было против такого ЦСКА хоть что-то зацепить?

– С любым соперником можно. Но для этого нужно, чтобы все сошлось воедино. Мы старались, боролись, но на данный момент мастерства не хватило. Примерно 70 процентов наших игроков в кубковых матчах не участвовали. В любом случае прошедший плей-офф – хороший урок для нас. И для нас, тренеров, и для хоккеистов. И это – позитивный момент. Надеюсь, что все сделают правильные выводы. Мы, тренеры, – тоже. Будем идти вперед, расти.

– Создавалось ощущение, что в матчах с ЦСКА "Спартак" бился головой в глухую стену.

– Да. Я понимаю, что такое мнение могло сложиться и у болельщиков, и у журналистов. ЦСКА – отличная команда с поставленной игрой, крепкой обороной. Мы пробовали много вариантов для того, чтобы сыграть более успешно, в том числе меняли сочетание звеньев. Не согласен, что ЦСКА – неприступная стена. Нам в каких-то моментах не хватило везения для того, чтобы забить, повести в счете, заставить соперника раскрыться. И это давило на ребят.

– Как еще пытались изменить ход серии?

– У любого соперника ты ищешь слабые стороны, пытаешься ими воспользоваться. Так делали и мы. Другое дело – как соперник на это реагирует. Мы перед каждым новым матчем вносили изменения и в игровое задание, и в тактику. Но – не получилось. Если говорить о психологических методах, то, конечно, заводили ребят, причем не только тренеры, но и опытные игроки, прошедшие не один плей-офф, например, Дмитрий Калинин.

– Может быть, стоило применить какие-нибудь нестандартные методы?

– Я человек с определенным складом характера, у меня есть свои методы. И как тот же Раймо Сумманен оголяться и в таком виде давать установки точно не буду.