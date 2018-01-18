Вадим Епанчинцев: "К счастью, "Спартак" выстоял в матче с "Динамо"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над московским "Динамо" (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его игроки заслужили победу над соперником.

– Мы понимали важность матча. Согласен с тренером команды-гостей, который ранее в СМИ сказал, что это игра не за три, а за пятнадцать очков, – сказал Епанчинцев. – Готовились очень серьезно. Провели, с нашей стороны, хороший матч: проигрывали, догнали, опять проигрывали, сравняли и затем забили хорошие голы. Благодарен ребятам, особенно за третий период: при счете 5:2 опять, к сожалению, "свалились" огне на свою игру, но, тем не менее, игру контролировали мы и, к счастью, выстояли. Разберем эти моменты – думаю, они будут нам хорошим уроком. По движению у нас дела обстояли лучше, чем в Санкт-Петербурге. Ребята заслужили эту победу. Поздравляю всех с победой и благодарю наших болельщиков за поддержку.

– Защитник Евгений Кулик сегодня с первых минут играл в нападении. Это было задумано?

– Конечно, так было задумано, раз он вышел в нападении с первой смены. Женю знаю очень хорошо: раньше он играл в нападении. У него есть эти данные: играя в защите, он подключается к атаке, помогает нашим нападающим – посчитали нужным поставить его в нападение.

– Довольны его игрой?

– Доволен.

– Впереди у вас не менее важный матч с "Северсталью".

– Будем очень серьезно готовиться – тоже принципиальный соперник, тоже матч за 15 очков.