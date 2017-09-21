Вадим Епанчинцев: "Для тренеров такая игра – это очень тяжелое испытание"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом" (7:6 ОТ) и отметил, что подопечные допустили много ошибок.



– Думаю, сегодняшняя игра понравилась болельщикам, присутствовавшим на матче, и зрителям, наблюдавшим за игрой по телевизору, - цитирует Епанчинцев официальный сайт "Спартака". - Но для тренеров такая игра – это очень тяжелое испытание. Наша команда допустила много ошибок в обороне, но радует, что хорошо сыграли в атаке, бились до конца, сравняли счёт и выиграли в овертайме.

– У Анатолия Никонцева два дубля подряд. Можно назвать это ренессансом?

– Главное, чтобы он продолжал в том же духе. Это результат его хорошей работы на тренировках. Работа на тренировках отражается и на льду. Мы им довольны. Он демонстрирует хороший хоккей, и это нас радует. Главное, повторюсь, чтобы он на этом не останавливался.

– Ощущение, что шесть пропущенных шайб расстроили вас больше, чем семь заброшенных.

– Конечно, расстроили. Повторюсь, допустили много ненужных ошибок, особенно в игре в обороне при атаке соперника с ходу, при позиционной обороне, безобразно сыграли в своем "доме". Отсюда и голы. Безусловно, это расстраивает любого тренера.