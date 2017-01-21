В Уфе проходит церемония прощания с арбитром Рафаэлем Кадыровым

Церемония прощания с хоккейным арбитром Рафаэлем Кадыровым проходит во Дворце спорта Уфы, сообщает ТАСС. Кадыров ушел из жизни в пятницу утром в возрасте 47 лет. В ноябре прошлого года рефери был поставлен диагноз – астроцитома третьей степени. Лечение, оплачивать которое помогали клубы, КХЛ, друзья и родственники, не дало результата.

На церемонии прощания присутствуют главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, сотрудники департамента судейства КХЛ и арбитры, а также главные тренеры магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев и "Авангарда" Федор Канарейкин, которые возглавят команды дивизиона Харламова и Чернышева соответственно на Матче звезд КХЛ-2017.

Стоит отметить, что Кадыров работал на матчах КХЛ с момента ее создания. 8 сентября прошлого года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра. Кроме того, он обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.