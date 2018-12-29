У Павла Буре родился третий ребенок

Бывший форвард ЦСКА и сборной России Павел Буре в третий раз стал отцом, сообщает официальный сайт московских армейцев. У него родилась дочь.

В жизни одного из самых ярких нападающих в истории нашего хоккея, воспитанника армейского клуба, члена наблюдательного совета ПХК ЦСКА, легендарной "Русской Ракеты" Павла Буре и его жены Алины произошло радостное событие – у них родилась дочь!



Поздравляем счастливых родителей! pic.twitter.com/LXPUjIXEFX – ХК ЦСКА Москва (@hccska) 29 декабря 2018 г.

- В жизни одного из самых ярких нападающих в истории отечественного хоккея, воспитанника армейского клуба, члена наблюдательного совета ПХК ЦСКА, легендарной "Русской Ракеты" Павла Буре и его жены Алины произошло радостное событие – у них родилась дочь!, - говорится в сообщении. - Весь коллектив хоккейного клуба ЦСКА поздравляет счастливых родителей и желает им приятных хлопот, радости и терпения, а также здоровья матери и новорожденной!

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