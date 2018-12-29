15:23 | Хоккей — КХЛ

У Павла Буре родился третий ребенок

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Бывший форвард ЦСКА и сборной России Павел Буре в третий раз стал отцом, сообщает официальный сайт московских армейцев. У него родилась дочь.

 

- В жизни одного из самых ярких нападающих в истории отечественного хоккея, воспитанника армейского клуба, члена наблюдательного совета ПХК ЦСКА, легендарной "Русской Ракеты" Павла Буре и его жены Алины произошло радостное событие – у них родилась дочь!, - говорится в сообщении. - Весь коллектив хоккейного клуба ЦСКА поздравляет счастливых родителей и желает им приятных хлопот, радости и терпения, а также здоровья матери и новорожденной!

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Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/Novosti_kluba/pozdravlyaem_s_rozhdeniem_docheri_pavel_bure/

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