Твиттер СКА – о традициях Гусева: "А мог бы в баню ходить..."

Нападающий СКА Никита Гусев отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (4:0). Благодаря этому он набрал в текущем сезоне 50 (18+32) очков. Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба, форвард набирает свое 50-очко в сезоне 25 декабря во второй год подряд.

"У Никиты Гусева есть традиция. Каждый год 25 декабря он набирает 50-е очко. Так было и в прошлом сезоне, и в этом. А мог бы в баню ходить. Не сбавлять!" – говорится в сообщении СКА в Твиттере.