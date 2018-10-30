"Трактор" обыграл "Спартак"

"Трактор" победил "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. Заброшенными шайбами в составе челябинского клуба отметились нападающие Александр Рыбаков, Игорь Полыгалов, Райан Стоа и Антон Глинкин, у москвичей отличился форвард Анатолий Никонцев.

"Трактор" занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 21 очко, "Спартак" с 24 баллами располагается на 6-й строчке в Западной конференции.

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"Трактор" (Челябинск) - "Спартак" (Москва) - 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Голы: Рыбаков - 3 (Хлыстов, Кокуев), 2:16 - 1:0. Полыгалов - 7 (бол., Глинкин, Кравцов), 15:17 - 2:0. Стоа - 4 (Энлунд, Бэйлен), 17:59 - 3:0. Никонцев - 6 (Кутейкин, Трунев), 26:26 - 3:1. Глинкин - 2 (бол., Никитин, Рыбаков), 28:11 - 4:1.

Вратари: Демченко - Гудачек (Трушков, 20:00).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 21 (12+4+5) - 41 (11+13+17).

Судьи: Букин, Наумов.

30 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

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