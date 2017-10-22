"Трактор" обыграл "Салават Юлаев", победный буллит забросил 17-летний Кравцов

"Трактор" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победный бросок на счету 17-летнего Виталия Кравцова.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск) - 3:4 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Бэйлен - 4 (бол., Щехура, Гюнге), 10:31 - 0:1. Лисин - 5 (Арзамасцев, Федоров), 21:26 - 1:1. Лисин - 6 (Елизаров, Федоров), 32:15 - 2:1. Щехура - 9 (бол., Виделль, Бэйлен), 50:14 - 2:2. Виделль - 1 (бол., Гюнге, Бэйлен), 55:57 - 2:3. Кемппайнен - 10 (бол., Умарк, Хартикайнен), 57:44 - 3:3.
Победный буллит: Кравцов.
Вратари: Скривенс (57:34 - 57:44) - Демченко.
Штраф: 8 - 6.
Броски: 46 (12+14+15+5) - 30 (11+10+7+2).
Судьи: Букин, Юдаков.
Уфа. "Уфа Арена".
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