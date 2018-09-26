"Торпедо" разгромило "Адмирал"

"Торпедо" со счетом 5:1 разгромило "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Владивостокская команда потерпела четвертое поражение подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Адмирал" (Владивосток) - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы: Паршин - 3 (бол., Баранцев, Шенфельд), 4:41 - 1:0. Вихарев - 2 (Козловский), 30:08 - 1:1. Кейлоф - 5 (бол., Миле), 43:10 - 2:1. Ильин - 3 (Веряев), 49:20 - 3:1. Хольм - 2 (Миле, Саболич), 52:25 - 4:1. Саболич - 2 (Шенфельд), 55:50 - 5:1.
Вратари: Галимов (Костин, 28:45) - Красоткин.
Штраф: 4 - 12.
Броски: 36 (13+5+18) - 29 (8+15+6).
Судьи: Букин, Кулаков.
26 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".