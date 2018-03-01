"Торпедо" переиграло "Витязь" в овертайме

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ "Торпедо" дома обыграло в овертайме "Витязь" со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал нападающий нижегородцев Евгений Мозер.

"Торпедо" заняло пятое место турнирной таблицы Западной конференции и в плей-офф сыграет с "Локомотивом" (4).

Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live! //

1/8 финала плей-офф КХЛ

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Витязь" (Подольск) - 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Мозер - 7 (Кундратек), 47:05 - 1:0. Макеев - 18 (Швец-Роговой), 54:31 - 1:1. Мозер - 8 (бол., Даугавиньш, Дугин), 60:55 - 2:1.

Вратари: Лисутин - Самонов.Штраф: 12 - 14.

Броски: 40 (18+13+7+2) - 25 (5+11+9+0).

Судьи: Лаврентьев, Самарин.

1 марта. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Турнирная таблица КХЛ