"Торпедо" обыграло "Спартак" на Кубке губернатора Нижегородской области

D матче Кубка губернатора Нижегородской области "Торпедо" взяло верх над "Спартаком" (3:1). Торпедовцы заняли второе место на турнире, а спартаковцы - пятое.

Победителем Кубка губернатора стал "Автомобилист", набравший 14 очков в пяти играх.

Кубок губернатора Нижегородской области

"Торпедо" НН (Нижний Новгород) - "Спартак" (Москва) - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Баранцев - 2 (бол., Варнаков), 11:18 - 1:0. Лещенко - 1 (Шашков), 22:26 - 1:1. Поддубный - 1 (Смолин), 54:33 - 2:1. Миле - 1 (п.в.), 58:50 - 3:1.

Вратари: Костин (Мольков, 40:00) - Беспалов (57:23 - 58:50).

Судьи: Бирин, Наумов.

11 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".