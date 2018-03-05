Томаш Зогорна: "Игрокам "Амура" нужно чаще бросать по воротам "Ак Барса"

Нападающий "Амура" Томаш Зогорна после второго матча серии плей-офф КХЛ против "Ак Барса" (2:3) подчеркнул, что его команда провела хорошую игру. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

- Мы забили только два гола, поэтому проиграли, - цитируют "РИА Новости" Зогорну. - Надо поздравить "Ак Барс". У них было много бросков, мы не так много бросали. Это нужно исправить, больше бросать. Нужно работать на команду. Думаю, что мы сегодня хорошо играли. Только у "Ак Барса" было больше голов, чем у нас.