00:30 | Хоккей — КХЛ

Тихонов и Скалицки подрались в матче "Слован" - СКА. Видео

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В матче регулярного чемпионата КХЛ между "Слованом" и СКА (0:5) произошла драка между нападающими Павлом Скалицки ("Слован") и Виктором Тихоновым (СКА). Сначала в третьем периоде у борта сошлись Томаш Ворачек ("Слован") и Илья Каблуков (СКА). Через мгновение Тихонов врезался в Скалицки. После этого началась драка. В результате Тихонов получил 2 минуты за толчок на борт. Кроме того, оба хоккеиста оказались оштрафованы за грубость на 4 минуты.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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spartsmen

знатно Скалицки навалял сосиске )

00:50