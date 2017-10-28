Тихонов и Скалицки подрались в матче "Слован" - СКА. Видео

В матче регулярного чемпионата КХЛ между "Слованом" и СКА (0:5) произошла драка между нападающими Павлом Скалицки ("Слован") и Виктором Тихоновым (СКА). Сначала в третьем периоде у борта сошлись Томаш Ворачек ("Слован") и Илья Каблуков (СКА). Через мгновение Тихонов врезался в Скалицки. После этого началась драка. В результате Тихонов получил 2 минуты за толчок на борт. Кроме того, оба хоккеиста оказались оштрафованы за грубость на 4 минуты.