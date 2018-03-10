Судья Киселев: "После удара Коваленко ничего не помню. Говорят, лежал минуты две"

Арбитр матча "Газпром экспорт" – "Тигры" Владислав Киселев, которого ударил бывший игрок, нападающий и руководитель Профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко, рассказал подробности об атаке со стороны игрока.

– Игры была напряженной – за выход финал турнира, - отметил Киселев. - "Газпром экспорт" был намного сильнее. Они повели, расслабились, пропустили 3 гола, встали, перестали играть, начали разговаривать с судьями, реагировать на все мои действия. Удаления при этом я назначал и в ту, и в другую сторону. Никого не прибивал. Коваленко все время симулировал, падал, показывал, что его цепляют, бьют, обижают. Когда упал в последний раз, игрок, боровшийся с ним, ехал мимо, а Коваленко как стукнет его по ногам! Я дал ему две минуты за удар клюшкой. При его команда играла в большинстве. Андрей начал меня полоскать матом, я дал ему за это 10 минут, но он все продолжал свои действия.

Я сказал ему: "Идите в раздевалку, вы больше играть не будете". После чего он подъехал и ударил клюшкой по спине. Я даже не видел, что он едет сзади. Я удержался на ногах, уехал в другую сторону. Коваленко держали судьи и игроки, чтобы он не подъезжал ко мне. Он вырвался, подъехал ко мне. Я посмотрел ему в лицо – глаза его были просто невменяемыми. Я решил поговорить с ним, но тут последовал удар. Дальше не помню. Говорят лежал на льду минуты две. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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