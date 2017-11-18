Стиллман - о матче с минским "Динамо": "Думаю, "Адмирал" справился. Мы счастливы"

Главный тренер "Адмирала" Фредерик Стиллман после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (5:0) отметил, что его команда смогла оказать давление на соперника. Специалист также добавил, что "морякам" было важно активно начать встречу после медленной предыдущей игры с московскими динамовцами (4:5)

– Мы неплохо потрудились, – цитирует пресс-служба минчан Стиллмана. – После медленного предыдущего матча нам важно было активно начать. И мы буквально вскочили в игру, забросили первыми. А затем очень быстро забили второй гол, и это придало еще больше ускорения. Мы смогли оказать давление на соперника. У Минска очень хорошая команда, поэтому требовалось держать их подальше от ворот. Думаю, справились. Мы счастливы.