Степан Санников: "Сибирь" должна была подарить праздник болельщикам!"

Нападающий "Сибири" Степан Санников после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:5) посетовал, что команда не смогла подарить праздник болельщикам в день 55-летия клуба.

– Как видите, очень неприятно, что в такой праздник всего новосибирского хоккея у нас получился вот такой матч, – приводит "Р-Спорт" слова Санникова. – ЦСКА, Питер, да любая команда бы приехала в этот день – мы были обязаны подарить праздник болельщикам! А мы этого не сделали. Не сказать, что все было безнадежно. У нас было много шансов, которые нужно было использовать. Но где-то неточная передача, где-то – плохой бросок. А ЦСКА играл в полную мощность.

В составе ЦСКА по шайбе забросили экс-игроки "Сибири" Сергей Шумаков и Максим Шалунов. "Вроде знаешь, что они делают. Но, как видите, это знание нам сегодня не помогло", – отметил Санников.