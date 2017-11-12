Станислав Галиев: "Ак Барсу" в матче с минским "Динамо" надо начинать новую победную серию"

Нападающий "Ак Барса" Станислав Галиев отметил, что сейчас он тренируется в тройке с Алексеем Глуховым и Дмитрием Обуховым. Форвард также добавил, что его команде в матче против минского "Динамо" надо начинать новую победную серию.

– Когда мало игр, отвыкаешь – думаю, для меня и для ребят лучше, когда постоянно играешь, когда есть игровая практика, – цитирует "Татар-Информ" Галиева. – Где-то отдохнули, вышли из игрового ритма – отсюда и результат. Минское "Динамо" – хорошая команда с хорошим подбором игроков. Все зависит от нас, нам надо выигрывать и начинать победную серию. Думаю, все настроены, все отдохнули, хорошо провели время с семьей. Сейчас я тренируюсь в тройке с Глуховым и Обуховым: находим общий язык, они отличные игроки, хорошо видят площадку, отлично бросают.

Главная моя цель – выступление в клубе: показывать хорошие результаты в клубе, приносить пользу, победы и очки. Это самое главное для меня. А сборная – это все в будущем.