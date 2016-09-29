"Спартак" всухую победил "Автомобилист"

"Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Автомобилист". Красно-белые забросили по шайбе в каждом из периодов. Гости потерпели четвертое поражение подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Потапов – 2, 1:18 – 1:0. Бобылев – 1 (Ли), 31:19 – 2:0. Плотников – 1 (бол., Лещенко, Стоа), 55:14 – 3:0.
Вратари: Свенссон – Устинский.
Штраф: 30 – 14.
Броски: 32 (7+19+6) – 27 (10+7+10).
Судьи: Кулаков, Оленин.
29 сентября. Москва. МСА "Лужники".