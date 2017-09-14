"Спартак" уступил "Нефтехимику"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Нефтехимик" на своем льду одолел "Спартак" – 2:1. Решающую шайбу записал на свой счет Андрей Нестрашил. Красно-белые потерпели третье поражение в последних четырех играх. Столичная команда идет 11-й в таблице Западной конференции. "Нефтехимик" поднялся на восьмую позицию на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Спартак" (Москва) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Мирнов – 2 (Никонцев, Максвелл), 10:17 – 0:1. Пиганович – 2 (бол., Секстон, Ганзл), 31:44 – 1:1. Нестрашил – 1 (Галимов), 44:05 – 2:1.

Вратари: Ежов – Свенссон (58:58).

Штраф: 2 – 14.

Броски: 48 (23+14+11) – 27 (9+8+10).

Судьи: Акузовский, Комаров.

14 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".