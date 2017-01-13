"Спартак" проиграл "Магнитке", ведя по ходу матча в три шайбы

Магнитогорский "Металлург" на своем льду нанес поражение "Спартаку" в матче регулярного чемпионата со счетом 6:3. Московская команда выигрывала к 21 минуте со счетом 3:0, однако после змены Василия Кошечкина на Илью Самсонова, "Магнитка" больше не пропускала, а сама поразила ворота Свенссона шесть раз. Дублями отметились Ярослав Косов и Сергей Мозякин.

Мозякин повторил рекорд американца Стива Мозеса по количеству голов, забитых в одном регулярном чемпионате. Ранее Стив Мозес забросил 36 шайб в регулярном чемпионате сезона-2014/15, выступая за финский "Йокерит".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" Мг (Магнитогорск) – "Спартак" (Москва) – 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

Голы: Шмелев – 3 (Бобров), 2:20 – 0:1. Васильев – 6 (бол., Мирнов, Глазачев), 11:08 – 0:2. Мирнов – 8 (Глазачев), 21:10 – 0:3. Мозякин – 35, 27:17 – 1:3. Семин – 14 (бол., Ли, Зарипов), 37:17 – 2:3. Косов – 1 (Калетник, Сантала), 52:24 – 3:3. Мозякин – 36 (бол., Ли, Зарипов), 57:43 – 4:3. Филиппи – 7 (п.в., Бирюков, Коварж), 59:06 – 5:3. Косов – 2 (Ли, Калетник), 59:58 – 6:3.

Вратари: Кошечкин (Самсонов, 21:10) – Свенссон (58:05 – 58:24, 59:00 – 59:06).

Штраф: 33 – 10.

Броски: 37 (12+14+11) – 31 (6+16+9).

Судьи: Акузовский, Белов.

13 января. Магнитогорск. "Арена Металлург".