"Спартак" победил "Слован", одержав третью победу подряд

"Спартак" со счетом 4:1 обыграл "Слован" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда Вадима Епанчинцева одержала третью победу подряд.

В составе победителе шайбы забросили Ярослав Косов, Илья Зубов, Бен Максвелл и Александр Хохлачев. У проигравших отличился Марио Грман.

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"Слован" (Братислава) - "Спартак" (Москва) - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Косов - 1 (Талалуев, Шашков), 15:23 - 0:1. Зубов - 1 (бол., Кутейкин), 29:04 - 0:2. Грман - 3 (Вирта, Сукель), 39:01 - 1:2. Максвелл - 3 (Лещенко, Хохлачев), 43:48 - 1:3. Хохлачев - 5 (п.в., Даугавиньш), 58:27 - 1:4.

Вратари: Чильяк (57:06 - 58:27) - Гудачек.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 25 (11+9+5) - 34 (7+14+13).

Судьи: Кулев, Цыплаков.

25 сентября. Братислава. "Словнафт-Арена".