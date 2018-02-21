"Спартак" победил "Автомобилист" в товарищеском матч

"Спартак" обыграл "Автомобилист" в серии буллитов (2:1 Б) в товарищеском матче. В составе москвичей шайбу забросил Вилле Лаюнен, а в серии послематчевых бросков победу команде принес Бен Максвелл. У "Автомобилиста" отличился Артем Гареев.

Товарищеский матч

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Спартак" (Москва) – 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Гареев – 2 (Паре), 3:49 – 1:0. Лаюнен – 2 (бол., Калинин, Хохлачев), 23:58 – 1:1.

Победный буллит: Максвелл.

Вратари: Коварж – Трушков.

Судьи: Ибатулин, Щенев.

21 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец".