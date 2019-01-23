"Спартак" одержал волевую победу над "Северсталью" (4:3) в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые прервали победную серию из семи матчей череповецкой команды.

В составе победителей голами отметился форварды Антон Злобин, Максим Цыплаков, Мартиньш Карсумс и защитник Александр Осипов​.

"Спартак" одержал третью победу в последних четырех встречах и располагается на пятой строчке в Западной конференции с 61 очками. "Северсталь" с 40 баллами занимает десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) – "Северсталь" (Череповец) – 4:3 (2:3, 2:0, 0:0)

Голы: Цыплаков – 4, 9:06 – 1:0. Злобин – 1 (Карсумс), 11:37 – 2:0. Трубачев – 9, 12:35 – 2:1. Грачев – 1 (Захарчук), 16:40 – 2:2. Марковин – 5 (бол., Кинрейд), 18:11 – 2:3. Карсумс – 9 (Даугавиньш, Зубов), 35:39 – 3:3. Осипов – 5 (Максвелл, Трунев), 36:12 – 4:3.

Вратари: Гудачек (Беспалов, 18:11) – Коробов (Артамкин, 11:37, 58:17 – 59:58).

Штраф: 6 – 6.

Броски: 30 (10+8+12) – 21 (8+5+8).

Судьи: Бондарь, Морозов.

23 января. Москва. "ЦСКА Арена". 7667 зрителей.

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