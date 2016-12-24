"Спартак" крупно проиграл "Витязю"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" на своем льду уступил "Витязю" – 2:5. Дублем у гостей отметился Роман Горак, еще по голу забили Алексей Копейкин, Александр Панков и Никита Выглазов. По две результативные передачи сделали Миро Аалтонен и Артем Чернов.
Подмосковная команда одержала третью победу в последних четырех играх. "Витязь" занимает седьмое место в таблице Западной конференции. "Спартак" идет десятым.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) – "Витязь" (Подольск) – 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
Голы: Копейкин – 15 (бол., Кемпе, Аалтонен), 9:31 – 0:1. Горак – 8 (бол., Ержабек, Аалтонен), 15:34 – 0:2. Панков – 6 (Швец-Роговой), 19:49 – 0:3. Дыбленко – 2 (Бердников, Стэплтон), 30:45 – 1:3. Выглазов – 6 (Чернов), 35:06 – 1:4. Шмелев – 2 (Лещенко), 47:53 – 2:4. Горак – 9 (п.в., Чернов), 57:42 – 2:5.
Вратари: Свенссон (Беспалов, 20:00, 57:03 – 57:42) – Сятери.
Штраф: 23 – 11.
Броски: 23 (6+8+9) – 27 (15+6+6).
Судьи: Белов, Гофман.
24 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".
вмф 949
уберите руководство верните ржигу тренером
19:43