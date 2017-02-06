Совет директоров КХЛ обсудит будущее "Медвешчака" в конце сезона

Совет директоров КХЛ обсудит ситуацию с будущим "Медвешчака" в лиге на своем заседании вместе с другими клубами в конце сезона. Об этом сообщил член совета директоров, первый президент КХЛ Александр Медведев.

Ранее стало известно, что в конце февраля - начале марта клуб примет решение об участии в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. Параллельно "Медвешчак" рассматривает вариант выступления вместо КХЛ в австрийской хоккейной лиге.

- Будущее "Медвешчака" будет обсуждаться на совете директоров КХЛ вместе со всеми другими клубами. Мы не будем снижать стандарты лиги, иначе это обернется большими проблемами. Поэтому на совете директоров будут тщательно рассматриваться заявки, - цитирует ТАСС Медведева. - У клубов должны быть гарантии, подкрепленные документами о финансовых возможностях, спонсорах и прочим.