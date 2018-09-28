Совет директоров ХК "Динамо" поручил Шанцеву обеспечить финансовую дисциплину

В пятницу в Москве состоялось очередной заседание совета директоров московского "Динамо"​ под председательством Виктора Воронина. Как сообщили в пресс-службе ВФСО, члены совета поручили генеральному директору бело-голубых "обеспечить финансовую и бюджетную дисциплину с целью соблюдения сбалансированного бюджета клуба".

– В соответствии с повесткой дня члены Совета директоров заслушали информацию генерального директора клуба Валерия Шанцева о проведенной подготовке к сезону, о промежуточных результатах участия "Динамо" в чемпионате КХЛ и о мерах по стабилизации игры команды, – говорится в релизе.

Совет директоров обсудил текущую финансовую ситуацию в клубе и поручил Валерию Шанцеву обеспечить финансовую и бюджетную дисциплину с целью соблюдения сбалансированного бюджета клуба. Предложения менеджмента по совершенствованию спортивных результатов команды будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета директоров. (Александр Рогулев)