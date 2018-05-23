Состав дивизионов и структура регулярного чемпионата КХЛ: как они изменились

Состав дивизионов регулярного чемпионата КХЛ перед 11-м сезоном претерпел изменения.
Основные коснулись Западной конференции.
В дивизионе Боброва со СКА, "Йокеритом", "Спартаком" и рижским "Динамо" сыграют московское "Динамо" и "Северсталь".
Минское "Динамо" и "Слован" сыграют с "Локомотивом", ЦСКА, "Витязем" и "ХК Сочи" в дивизионе Тарасова.
В Восточной конференции "Торпедо" сыграет с "Автомобилистом", "Ак Барсом", "Магниткой", "Нефтехимиком" и "Трактором" в дивизионе Харламова.
Дивизион Чернышева, где играют "Авангард", "Адмирал", "Амур", "Барыс", "Куньлунь", "Салават Юлаев" и "Сибирь", не претерпел изменений.
КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата в сезоне-2018/19, а также состав дивизионов и конференций на следующий сезон ранее – 23 апреля.
Сегодня стало известно, что регулярный сезон КХЛ-2018/19 пройдет с 1 сентября по 22 февраля, плей-офф – с 25 февраля по 25 апреля. Команды впервые проведут по 62 игры: 48 – каждая с каждой, 10 – внутри дивизиона и 4 – с принципиальными соперниками в рамках конференции. Изменится схема проведения первого раунда плей-офф-2019 в пользу более комфортной для зрителей: в один день будут проводиться матчи двух пар "Запада" и двух пар "Востока", а на следующий день будут играть оставшиеся 4 пары.
Thomas_Boy_
"Магнитка", "Торпедка", "Амурка", "Куньлунька", "Адмиралка", "Барыска" и СКА с ЦСКА. Лепота!
19:34
Xenin
ну про официально я тоже не слышал)
19:12
Женек10
Xenin ну я из Магнитогорска) не знал что у нас команда официально называется магнитка.. хотя, если исходить из инфы СЭ, мы тут много что не знаем)
19:00
Xenin
скоро в КХЛ примкнут монголия ,ливан,индонезия,эритрея,самый южный судан из всех южных,месопатамия,антарктида из российских остануться ска,цска,динамо,ак барс и для куража амур...и тут мы все рекорды побьем на десять веков вперед...
18:59
Xenin
это та что не кузня)))
18:51
Женек10
а что за команда магнитка?
18:35