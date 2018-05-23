Состав дивизионов и структура регулярного чемпионата КХЛ: как они изменились

Состав дивизионов регулярного чемпионата КХЛ перед 11-м сезоном претерпел изменения.

Основные коснулись Западной конференции.

В дивизионе Боброва со СКА, "Йокеритом", "Спартаком" и рижским "Динамо" сыграют московское "Динамо" и "Северсталь".

Минское "Динамо" и "Слован" сыграют с "Локомотивом", ЦСКА, "Витязем" и "ХК Сочи" в дивизионе Тарасова.

В Восточной конференции "Торпедо" сыграет с "Автомобилистом", "Ак Барсом", "Магниткой", "Нефтехимиком" и "Трактором" в дивизионе Харламова.

Дивизион Чернышева, где играют "Авангард", "Адмирал", "Амур", "Барыс", "Куньлунь", "Салават Юлаев" и "Сибирь", не претерпел изменений.

КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата в сезоне-2018/19, а также состав дивизионов и конференций на следующий сезон ранее – 23 апреля.

Сегодня стало известно, что регулярный сезон КХЛ-2018/19 пройдет с 1 сентября по 22 февраля, плей-офф – с 25 февраля по 25 апреля. Команды впервые проведут по 62 игры: 48 – каждая с каждой, 10 – внутри дивизиона и 4 – с принципиальными соперниками в рамках конференции. Изменится схема проведения первого раунда плей-офф-2019 в пользу более комфортной для зрителей: в один день будут проводиться матчи двух пар "Запада" и двух пар "Востока", а на следующий день будут играть оставшиеся 4 пары.

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