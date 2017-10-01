"Сочи" расторг контракт с форвардом Гарбуттом

Нападающий "Сочи" Райан Гарбутт покинул команду, сообщает клубная пресс-служба. С 32-летним хоккеистом расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что канадец пополнил состав "леопардов" в минувшее межсезонье. В текущем сезоне Гарбутт провел 12 матчей, забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "- 1".