"Сочи" расторг контракт с форвардом Гарбуттом

Нападающий "Сочи" Райан Гарбутт покинул команду, сообщает клубная пресс-служба. С 32-летним хоккеистом расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что канадец пополнил состав "леопардов" в минувшее межсезонье. В текущем сезоне Гарбутт провел 12 матчей, забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "- 1".
ХК "Сочи" по соглашению сторон расторг контракт с канадским форвардом Райаном Гарбаттом.– ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 1 октября 2017 г.
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