"Сочи" обыграл "Магнитку", забросив победную шайбу за 15 секунд до сирены

"Сочи" дома обыграл магнитогорский "Металлург" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. За 1 минуту и 15 секнуд до сирены хозяева площадки уступали со счетом 2:3, но сумели одержать победу - подряд отличились Алексей Цветков и Иван Ларичев.

Отметим, что перед этой встрече хозяева потерпели два поражения подряд. Для "Магнитки" это поражение стало четвертым в пяти последних матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" - "Металлург" (Магнитогорск) - 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)

Голы: Полашек - 2 (бол., Лапенков), 19:59 - 1:0. Мозякин - 14 (бол., Кокарев, Пивцакин), 23:02 - 1:1. Кокарев - 7 (Коварж, Игошев), 25:44 - 1:2. Осала - 7 (бол., Эллисон, Денисов), 28:45 - 1:3. Хомицкий - 3 (Падакин), 36:07 - 2:3. Цветков - 4 (бол., Уэллман, Лапенков), 58:45 - 3:3. Ларичев - 4 (О`Делл), 59:45 - 4:3.

Вратари: Барулин (56:59 - 58:45) - Кошечкин (59:45).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 41 (10+14+17) - 33 (11+13+9).

Судьи: Кулаков, Цыплаков.

28 октября. Сочи. Ледовая арена "Шайба".