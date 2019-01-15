СМИ: Ярослав Косов устроил пьяный дебош в отеле и был отчилслен из "Нефтехимика"

Нападающий "Нефтехимика" Ярослав Косов устроил пьяный дебош в отеле Казани, сообщает "Бизнес online". 30 декабря он приехал в столицу Татарстана на игру с "Ак Барсом", но не попал в заявку на матч и остался смотреть его в отеле "Марриот".

По данным источинка, 30 декабря примерно в 16 часов сотрудники отеля вызвали полицию. По их словам, один из постояльцев ходил по коридорам и громко ругался матом, а в ответ на просьбу прекратить, ответил отказом.

Игрок был доставлен в отделение, в его отношении составлен протокол по статье "мелкое хулиганство". Игрока оштрафовали на 500 рублей и отпустили. Сотрудникам полиции хоккеист не перечил и не препятствовал. В клубе говорят, что Косов был пьян.

По данным "Бизнес online", в тот же день "Нефтехимик" расторг контракт с Косовым. Никакой официальной информации по расторжению клуб не предоставлял, однако на сайте КХЛ был исключен из состава.

Это уже второй инцидент с участием Косова за полгода. В мае он был оштрафован за вождение в пьяном виде после выигрыша в составе "Ак Барса" Кубка Гагарина.

"Нефтехимик": "Косова нет в клубе с 30 декабря"