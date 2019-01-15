"Нефтехимик": "Косова нет в клубе с 30 декабря"

Директор "Нефтехимика" Раил Якупов в беседе с корреспондентом "СЭ" рассказал подробности ухода нападающего Ярослава Косова. По данным СМИ, он был оштрафован за мелкое хулиганство в одной из гостиниц Казани.

– Ярослава Косова нет в нашем клубе с 30 декабря, – заявил Якупов. – Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Всего 25-летний форвард провел 4 матча за нижнекамскую команду, куда перебрался из московского "Спартака". Начинал сезон Косов в "Ак Барсе", но был обменян на защитника Дмитрия Юдина. После майского празднования чемпионства казанцев игра задержали за управление автомобиля в нетрезвом виде. (Евгений Белоусов)​