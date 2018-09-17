СМИ: Мусатов подозревается в мошенничестве при сделке по продаже биткоинов

Российский хоккеист Игорь Мусатов попал в скандал со сделкой по продаже биткоинов, сообщает "МК". На него подал заявление в полицию директор фирмы по разработке программного обеспечения.

Сообщается, что 25-летний коммерсант познакомился с 30-летним Мусатовым в январе 2018 года в ресторане. В разговоре бизнесмен упомянул, что занимается криптовалютным бизнесом и имеет фонд по доверительному управлению средствами. Эта информация крайне заинтересовала хоккеиста, он обменялся телефонами с новым приятелем.

В феврале нынешнего года спортсмен предложил бизнесмену купить у него 103 биткоина за 45 миллионов 320 тысячи рублей, на что тот ответил согласием. Хоккеист утверждал, что хочет на вырученные деньги хочет купить квартиру.

Для перевозки крупной суммы денег коммерсант заказал инкассаторов, которые сейчас выступают как свидетели. В их сопровождении он прибыл в офис к назначенному времени. Незадолго до этого бизнесмену позвонил мужчина , представившийся помощником спортсмена (о звонке Мусатов предупреждал лично). Хоккеист якобы задерживался, поэтому коммерсанта должен был встретить указанный мужчина.

Спортсмена прождали в офисе несколько часов. В итоге Мусатов попросил проводить сделку без него. В операционной кассе коммерсант передал миллионы "помощнику", после чего тот покинул офис через потайной ход. Хоккеист, со слов пострадавшего, все это время был на связи по телефону и заявлял, что сейчас приедет и разберется. Несколько месяцев бизнесмен пытался связаться с хоккеистом, но безуспешно.

Это не первый скандал с участием Мусатова. Ранее неоднократно задерживали за пьяную езду. В 2017 году он в состоянии алкогольного опьянения выронил пистолет в ресторане.

Добавим, что эта новость появилась в июне. Однако широкое распространение информация получила только теперь.