"Слован" в гостях победил "Ак Барс"

"Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил "Ак Барс" со счетом 4:2. Победной оказалась шайба Томаша Грнки.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) - "Слован" (Братислава) - 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Лукоянов - 6 (Глухов), 11:18 - 1:0. Серсен - 3 (бол.), 15:54 - 1:1. Мезарош - 6 (бол., Микуш, Ржепик), 34:01 - 1:2. Грнка - 8, 34:39 - 1:3. Бойчак - 10 (Мезарош, Ржепик), 40:27 - 1:4. Свитов - 5 (Марков), 50:17 - 2:4.
Вратари: Гарипов - Штепанек.
Штраф: 12 - 35.
Броски: 36 (8+10+18) - 22 (9+7+6).
Судьи: Гашилов, Юдаков.
19 января. Казань. "Татнефть Арена".
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