"Слован" обыграл "Ладу"

Братиславский "Слован" на своем льду нанес поражение тольяттинской "Ладе" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2. "Лада" на одно очко отстает от зоны плей-офф в восточной конференции. "Слован" набрал 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Лада" (Тольятти) – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Рыбин – 6 (Зернов, Ахметов), 7:06 – 0:1. В. Стрельцов – 1 (А. Стрельцов, Бочаров), 14:11 – 0:2. Пластино – 2 (бол., Недорост), 21:19 – 1:2. Пластино – 3 (бол., Еглич, Дялога), 28:06 – 2:2. Чипчура – 3 (бол., Тэйфф, Чичу), 46:50 – 3:2.

Вратари: Браст – Ежов (58:57).

Штраф: 20 – 12.

Броски: 27 (10+10+7) – 27 (10+8+9).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

21 октября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).